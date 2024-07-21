Fenerbahçe golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli takım, En Nesyri ile anlaşma sağladı. Ayrıca En Nesyri'nin İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.
Fenerbahçe, Faslı golcü En Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.
Son detayların da konuşulmasının ardından Jose Mourinho, istediği golcüye kavuştu.
En Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya varan sarı lacivertliler, oyuncunun kulübünü de ikna etti.
Fenerbahçe, Sevilla ile anlaşmaya vardığı bonservis bedelini taksitler halinde ödemek için görüşmelerini sürdürüyordu.
Bonservisi peşin isteyen ancak ekonomik olarak dar boğazda olan Sevilla, Fenerbahçe'nin resti sonrası taksitlendirmeyi kabul etti.
İki kulüp arasında taksitlendirme görüşmeleri de sona erdi.
Fenerbahçe'nin ise transferi en geç yarın açıklaması bekleniyor.
Transferin sonuçlanmasında Faslı golcü En Nesyri'nin de tavrı etkili oldu.
Faslı golcü Sevilla yönetimine Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti.
Teknik direktör Jose Mourinho da En Nesyri'nin ikna edilmesinde önemli rol oynadı.
Mourinho transfer listesinde ilk sırada yer alan En Nesyri ile birkaç kez görüştü ve oyuncuya Fenerbahçe'de nasıl bir rol vereceğini anlattı.
Sevilla basın sözcüsü Santos da En Neysri'nin Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın olduğunu kaydetti.
Golcü oyuncunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.