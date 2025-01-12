Erden Timur'un açıklamaları sosyal medyada olay oldu: Zaha'ya ödenen rakamlar ve karaborsa bilet konusu

"Galatasaray, kendisinin çekineceği bir şey olsa, bunu kendisi gündeme getirmez. Olmamıştır diye bir şey demiyorum. Bu her takımda oluyor. Bu olay çıktığında ben kulüpteydim. Dedim, 'Diğer kulüplerle de görüşelim. Hep beraber bunun üstüne gidelim.'