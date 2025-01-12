Erden Timur'un açıklamaları sosyal medyada olay oldu: Zaha'ya ödenen rakamlar ve karaborsa bilet konusu

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu. Oyunculara ödenen rakamlar, karaborsa bilet ve Şanlıurfa'da yaşanan toplantı hakkında da konuşan Timur, oldukça önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur, açıklamalarda bulundu.
TV100'de konuşan Timur, kendi döneminde oyunculara ödenen rakamları anlattı.
Timur'un söylediği rakamlar ve KAP'a bildirilen rakamların farklı olması, sosyal medyaya damga vurdu.
Timur'un açıklamaları şu şekilde:
"Zaha en çok istenen oyuncuydu. Birincinin birinci ismiydi. Zaha'yı aldık. 7-8 civarın maaş istiyordu Palace'tan."
"6 milyon maaş, 1 milyon imza parası. Yani bir, bir, bir; üç milyon vermişiz. Kendi kulübünden istediği paradan daha düşüğe aldık. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu."
"Zaha'nın menajeri, mayıs ayında geldi bize 'Oynamadığı için sözleşmesini biz feshedelim. Menajerlik ücretleri vardı gelecek aylarda, onları da ödemeyin' dedi. Bunu teklif ettiler."
Galatasaray'ın Zaha için yaptığı KAP bildirimi bu şekilde.
"Karaborsa meselesi. Her müsabakada olan bir şey. Karaborsa meselesi nasıl çıktı? Galatasaray'ın kendi içinden çıktı."
"Galatasaray, kendisinin çekineceği bir şey olsa, bunu kendisi gündeme getirmez. Olmamıştır diye bir şey demiyorum. Bu her takımda oluyor. Bu olay çıktığında ben kulüpteydim. Dedim, 'Diğer kulüplerle de görüşelim. Hep beraber bunun üstüne gidelim.'
"Şanlıurfa'da Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme oldu. Kundura fabrikasında olmadı. Gizli bir görüşme de değildi. Kulüpler Birliği Whatsapp grubunda, maçtan bir gün önce Dursun Başkan yazdı ki, 'Gitme kısımları doğru bir şekilde olsun. İmza ile değil, kendileri bir seçim tarihi belirlesinler.'
"Sonra da Kulüpler Birliği'nin temsilcisi olarak, bu seçim konusuyla ilgili konuşmak için görüşüldü."