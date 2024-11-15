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Erden Timur'un Victor Osimhen açıklaması taraftarları heyecanlandırdı

Erden Timur'un Victor Osimhen açıklaması taraftarları heyecanlandırdı

Haber Merkezi
10:1415/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, Almanya'da bir taraftar derneği açılışında Victor Osimhen hakkında konuştu.

Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur, taraftarları heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün eski sportif a.ş. başkan vekili Timur, Almanya'da Hamburg Galatasaraylılar Derneği'nin açılışına katıldı.

Burada açıklamalar yapan Erden Timur, Osimhen hakkında da konuştu.

Futbolcular tarafından imzalanmış geçen sezon formasını derneğe hediye eden Timur, etkinlik sırasında bir taraftarla yaşadığı diyaloğu anlattı.

Erden Timur, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluk forması oluyor böyle sırayla oyuncuların imzaladığı."

"İçerde birisi sordu, 'Osimhen'in imzası var mı?' diye."

"Ben de ona, 'Haziran'da inşallah Osimhen'in de imzası olacak' dedim."

#Galatasaray
#Erden Timur
#Victor Osimhen

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