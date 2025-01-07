Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ilk transfer belli oldu. Sarı kırmızılı takım, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı kulüp, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde bu çalışmalarını sürdürüyor.
Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alan Galatasaray, hem Süper Lig'i kazanmak hem de Avrupa'da finale yürümek istiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, eksik bölgelerini devre arasında güçlendirmenin planlarını yapıyor.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ilk transfer belli oldu.
Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı ile anlaşma sağladı.
Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor'a 3.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.
'Galatasaray'a hayırlı olsun' diyen Küçük, bu transferin bittiğini iddia etti.
2022 yılında 3.6 milyon euro karşılığında Kasımpaşa'dan transfer olan Eren Elmalı'nın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Bu sezon toplamda 19 karşılaşmada süre alan 24 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.