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Ergin Ataman Fenerbahçelileri şaşırttı: Dikkat çeken açıklama

Ergin Ataman Fenerbahçelileri şaşırttı: Dikkat çeken açıklama

21:0823/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Panathinaikos, THY Euroleague Final-Four karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya mağlup oldu. Yenilginin ardından başantrenör Ergin Ataman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı final hakkında da konuştu.

THY Euroleague Final-Four karşılaşmasında Panathinaikos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Abu Dabi'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 82-76 kazanarak finale yükseldi. Son şampiyon Panathinaikos ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Yunan ekibinde yenilgisi sonrası başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Ataman, rakibi Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

'Finalde bol şans diliyorum'

"Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı. Çok iyi savunma yaptılar. Onları tebrik ediyorum ve finalde bol şans diliyorum."

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