Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: "Ölmüş ağlayanı yok"

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Karagümrük'ü konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertlilerde yıldız ismin sergilediği performans ünlü yorumcu Erman Toroğlu tarafından beğenilmedi.

Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler ilk devreyi Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İlk devre sonrası karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Anderson Talisca hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

“Fenerbahçe'de Talisca yerden kalkmıyor. Talisca ölmüş ağlayanı yok. Seyirci artık her şeyi görüyor!”

