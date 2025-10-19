Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçeli yıldız için çarpıcı yorum: "Ölmüş ağlayanı yok"

Fenerbahçe, Süper Lig 9. haftasında Karagümrük'ü konuk etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertlilerde yıldız ismin sergilediği performans ünlü yorumcu Erman Toroğlu tarafından beğenilmedi.
Trendyol Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler ilk devreyi Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
İlk devre sonrası karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Anderson Talisca hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
“Fenerbahçe'de Talisca yerden kalkmıyor. Talisca ölmüş ağlayanı yok. Seyirci artık her şeyi görüyor!”