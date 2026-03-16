Ertem Şener'den büyük iddia: Gelecek sezon şampiyon olacağını düşündüğü takımı açıkladı

10:1416/03/2026, Pazartesi
Galatasaray’ın Süper Lig'de puan farkını açmasının ardından futbol spikeri Ertem Şener’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Trendyol Süper Lig’de son 8 haftaya girilirken Galatasaray, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 7 puan önünde yer alarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Beyaz Futbol programında şampiyonluk yarışını değerlendiren Ertem Şener, sarı-kırmızılıların şampiyonluğu şimdiden garantilediğini söyledi.

Ertem Şener, "Galatasaray 26. şampiyonluğu kazandı. Seneye kim şampiyon olur? Bence yine Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Erem Şener, ayrıca şampiyonluk sayılarıyla ilgili tartışmalara da değindi.


"28 şampiyonluk istiyor ya Fenerbahçe, Fenerbahçe’yi orada da yakaladı Galatasaray. 1959 öncesi şampiyonlukları koy üstüne yine Fenerbahçe’yi geçiyor" diyen Şener, "Bu Galatasaray’ı kim nasıl durduracak?” sözleriyle sarı-kırmızılıların üstünlüğüne dikkat çekti.

