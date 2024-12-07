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Ertem Şener'den dikkat çeken derbi tahmini: "Totem yapmıyorum" diyerek skor verdi

Ertem Şener'den dikkat çeken derbi tahmini: "Totem yapmıyorum" diyerek skor verdi

16:267/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener sonucu merakla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için tahminlerini açıkladı.

Süper Lig'de 15. haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Zirvenin bir hayli uzağında kalan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanıp üzerindeki karabulutları dağıtmak istiyor. Sarı-lacivertliler de derbiyi kazanıp lider Galatasaray'ı yakalama hedefinde.

Bu akşam 19.00'da başlayacak maça az bir süre kala heyecan dozu katlanarak artarken, Beyaz Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ertem Şener dev mücadeleyle ilgili tahminlerini açıkladı.

Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini söyledi ve "Beşiktaş kaybetmez" dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz ise derbiden sarı-lacivertlilerin galip ayrılacağı tahmininde bulundu.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yöneticisi Sinan Engin, "Beşiktaş kazanır" dedi. Rasim Ozan Kütahyalı ise derbiden beraberlik beklediğini söyledi.

Programın moderatörü Ertem Şener ise totem yapmadığını belirterek, "Fenerbahçe en az iki farkla kazanır. 3-0, 4-1 gibi bir skor bekliyorum" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Fenerbahçe

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