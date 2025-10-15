Eski Beşiktaşlıya şok soruşturma: Kendisi ve ailesi mahkemelik oldu!

Beşiktaş’ın eski yıldızı İtalya’da usulsüzlük nedeniyle savcılık soruşturmasına uğradı. Oyuncunun kendisi ve ailesinden 6 üye mahkemelik oldu.
Ciro Immobile’nin Torre del Greco’daki futbol okulu “Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati” mühürlendi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Torre Annunziata Savcılığı, tesislerde imar usulsüzlüğü ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edildiğini tespit etti.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ciro Immobile başta olmak üzere oyuncunun aile üyelerinden 6 kişiye de işlem başlatıldı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin çevre koruma alanı içinde bulunan arazide imar ve çevre izinleri olmadan inşaat yaptığı, bazı parsellerde ise ormanlık alanı otoparka çevirmek amacıyla kazı çalışmaları yürüttüğü ve asfalt kaplama yaptığı belirtildi.