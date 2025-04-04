Eski dünya şampiyonundan Ronaldo’ya olay sözler: ‘Yönetilmesi çok zor’

"Ama bence bu adamın sınırı yok. Vücuduna çok profesyonelce davranıyor ve 40 yaşında. İnsanlar onun için uluslararası kariyerinin artık bittiğini düşünebilir ama bu adamın çok fazla motivasyonu ve öfkesi var ve bence takımda olursa bunun olumlu bir etkisi olabilir.



