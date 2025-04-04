Eski dünya şampiyonundan Ronaldo’ya olay sözler: ‘Yönetilmesi çok zor’

1998'de Fransa ile Dünya Kupası kazanan Emmanuel Petit, Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Petit, 40 yaşındaki Portekizli için övgü dolu sözlerle bahsetti.
1998'de Fransa ile Dünya Kupası kazanan Emmanuel Petit, Ronaldo'nun oyunculuk günlerini neden uzatamayacağını görmüyor. Beş kez Ballon d'Or kazananın bazı seçim sorunları yarattığını kabul ediyor, ancak başarıya olan iştahını kaybettiğine dair hiçbir işaret görmüyor.
EMMANUEL PETİT NE SÖYLEDİ?
Eski Arsenal, Chelsea ve Barcelona orta saha oyuncusu Petit, pokerfirma.com'a şunları söyledi: "Takımınızda Cristiano Ronaldo varsa, bir teknik direktör olarak onu ilk 11'de mi yoksa yedek olarak mı oynatmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Çünkü dürüst olalım, Euro 2024'teki performansı Portekiz için o kadar da iyi değildi.
"Ama bence bu adamın sınırı yok. Vücuduna çok profesyonelce davranıyor ve 40 yaşında. İnsanlar onun için uluslararası kariyerinin artık bittiğini düşünebilir ama bu adamın çok fazla motivasyonu ve öfkesi var ve bence takımda olursa bunun olumlu bir etkisi olabilir.
"Cristiano Ronaldo'nuz olduğunda ne yaparsınız? Onu her maçta ilk 11'e mi koyuyorsunuz, yoksa 30 dakika, 45 dakika yedek olarak mı kullanıyorsunuz? Benim sorum bu.
"Cristiano Ronaldo o kadar büyük bir isim ki herhangi bir menajerin onu yedek kulübesine oturtması karmaşık. Cristiano Ronaldo durumu Roberto Martinez için gerçekten zor bir durum çünkü o çok büyük bir süperstar.
Onun için çok karmaşık. Hiçbir menajer Ronaldo'ya yedek kulübesinde olduğunu ya da artık oynamayacağını söyleyen adam olmak istemez. Profilinden dolayı, statüsünden dolayı yönetilmesi çok zor bir oyuncu."