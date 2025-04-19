Eski Fenerbahçe teknik direktörü Skriniar’ı istiyor

Fenerbahçe’de iki dönem teknik direktörlük yapan tecrübeli isim Milan Skriniar için harekete geçti. Ara transferde PSG’den kiralık olarak takıma katılan yıldız futbolcunun bonservis bedeli 20 milyon euro olarak belirlendi. Peki, Milan Skriniar hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

1 /6 İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton, flaş bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.



2 /6 Caught Offside'da yer alan iddiaya göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye girdi.



3 /6 Vitor Pereira'nın takıma geçmesi ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşan ve istikrarlı sonuçlar alan Wolves, defansa takviye yapmak istiyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Skriniar'ın peşine düştüğü belirtildi.



4 /6 4 KULÜP DAHA DEVREDE



Haberde, Premier League'den aralarında Tottenham, Everton, Crystal Palace ve Bournemouth'un da bulunduğu birçok kulübün Slovak stoperi takip ettiği açıklandı.



5 /6 20 MİLYON EURO

PSG, Fenerbahçe'nin de bonservisini almak istediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

