Eski Fenerbahçeli Cristiano Ronaldo’yla aynı takımda buluşuyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al Nassr talip oldu. Suudi ekibi son günlerde 28 yaşındaki futbolcu için agresif bir transfer çalışması yürütüyor. Oyuncunun transfere ise sıcak baktığı öğrenildi.

1 /5 Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.



2 /5 Foot Mercato'da yer alan habere göre, Al Nassr, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak istiyor.



3 /5 Al Nassr'ın son birkaç gündür girişimlerini arttırdığı ve 28 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi.



4 /5 Güney Koreli savunmacının Alman devi ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

