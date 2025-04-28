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Eski Fenerbahçeli yıldız İtalya Amatör Ligi’ne transfer oldu

Eski Fenerbahçeli yıldız İtalya Amatör Ligi’ne transfer oldu

17:3928/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen 36 yaşındaki yıldız futbolcu İtalya'nın 7. ligi olan Prima Categoria ekibi Vesta'ya imza attı.

Geçtiğimiz eylül ayında futbolu bıraktığını duyuran ve ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Perotti, sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri döndü.


TuttoMercatoWeb'in aktardığı bilgiye göre; 36 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geçtiğimiz hafta İtalya'nın 7. ligi olan Prima Categoria ekibi Vesta'ya imza atıp maça çıktığı öğrenildi.


FENERBAHÇE MACERASI KISA SÜRMÜŞTÜ

2020/21 sezonunda bedelsiz olarak Roma'dan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli futbolcu, ligde çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştı.


Sarı-lacivertli takımda art arda sakatlıklar yaşayan Perotti, toplam 45 maç kaçırmış ve sözleşmesi sonlandırılmıştı.

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