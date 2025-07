Eski Fenerbahçeli yıldızdan olay Galatasaray itirafı: "Çok can acıtıcıydı"

'Kral biziz diye düşündüm'

"Düşünsene oynuyorsun ve Kadıköy'deki maçı kaybetmişsin. Fenerbahçe'yle oynadığım her an kendimi çok güçlü hissettim. Her zaman buradaki kral biziz diye düşündüm. Her zaman kazanırdık. O yüzden çok rahattım."