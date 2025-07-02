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Eski Fenerbahçeli yıldızdan olay Galatasaray itirafı: "Çok can acıtıcıydı"

Eski Fenerbahçeli yıldızdan olay Galatasaray itirafı: "Çok can acıtıcıydı"

18:132/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertlilerde bir dönem forma giyen yıldız futbolcu, Fenerbahçe dönemi ve Galatasaray'a dair dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen yıldız isim katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Al Ahli'den eski takım arkadaşı milli futbolcu Merih Demiral'ın YouTube kanalına konuk olan Makedon futbolcu, Fenerbahçe dönemi ve Galatasaray ile ilgili gündem olan itiraflarda bulundu.

'Kral biziz diye düşündüm'

"Düşünsene oynuyorsun ve Kadıköy'deki maçı kaybetmişsin. Fenerbahçe'yle oynadığım her an kendimi çok güçlü hissettim. Her zaman buradaki kral biziz diye düşündüm. Her zaman kazanırdık. O yüzden çok rahattım."

'Çok can acıtıcıydı'

"Tabii ki de Kupa finali. Kupayı kazanıyorsun, çok iyi. Ancak büyük derbide Galatasaray'a karşı kaybettiğimiz can acıtıcıydı. Çok canım yandı. Ben kazanmak için çok heyecanlanmıştım."

Alioski, 2022-23 sezonunda sarı-lacivertli formayla toplamda 26 karşılaşmaya çıkarken 1 gol atıp, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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