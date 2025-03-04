Eski Fenerbahçeliden olay sözler: ‘İnşallah puan kaybeder’

Galatasaray'ın daha çok puan kaybetmesini dileyen Fransız eski futbolcu, "Galatasaray'ın hafta sonu puan kaybettiğini gördüm. İnşallah Galatasaray daha çok puan kaybeder, Fenerbahçe de maçlarını kazanmaya devam eder. Neden olmasın? Belki de sezon sonunda şampiyon olurlar" şeklinde konuştu.



