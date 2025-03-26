Eski futbolcudan Galatasaray itirafı: ‘Başka ligde olsaydı dünyanın en büyük kulübü olurdu’

Futbola olan bağlılığını, "Bizim zamanımızda ne telefon vardı ne de Playstation. Sadece futbol vardı. Her antrenmanı, her maçı büyük bir tutkuyla yaşadım. O yüzden futbol benim için sadece bir meslek değil, bir hayat biçimiydi" sözleriyle ifade eden Dzemaili, futbolu bırakma kararını ise zihinsel olarak tükenmeye başladığında verdiğini belirtti.