Eski Galatasaraylı Premier Lig’i karıştırdı: Maç sonu büyük kavga!

İngiltere Premier Lig’in 15. haftasında West Ham United evinde Wolverhampton’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi West Ham United’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Son düdüğün ardından sahada büyük gerginlik yaşandı. Eski Galatasaraylı yıldız futbolcu rakip takımdan bir oyuncuyu yere fırlattı. Takım arkadaşları ve teknik heyet oyuncuyu sakinleştirmekte güçlük çekti. İşte detaylar.
İngiltere Premier League'in 15. haftası son maçında West Ham United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin zorlu geçen mücadelesi, West Ham'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmanın önüne geçen anlar ise son düdüğün ardından eski Galatasaraylı Mario Lemina ve Jared Bowen arasında yaşananlar oldu.
Maçın bitimiyle birlikte iki futbolcu da saha ortasında şiddetli bir tartışmaya girerken Lemina'nın, Bowen'ı yere fırlattığı görüldü.
Kendi takım arkadaşları ve teknik ekibinin sakinleştirme çabalarına rağmen yardımcı antrenörüne dahi karşı koyan Lemina, gerilim bir türlü azalmasını sağlayamadı.
Bowen, yaşananların ardından kendi açısından durumu açıkladı ve maçın ardından neden gerilim yükseldiğini anlattı. Daily Mail'e göre, İngiltere milli oyuncusu şunları söyledi:
"Maçın ardından sadece elini sıktım. O, elimi sıkmak istemedi, iki kaptan bir araya gelip 'tebrikler' demek istedim. Kaybetmenin zor olduğunu biliyorum. Ben de bu durumu yaşadım."
Maç sonunda yaşananların ardından Mario Lemina'nın ceza alması bekleniyor.