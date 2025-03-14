ESKİ HAKEMLER ANTALYASPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON İÇİN NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel: "Davidson Sanchez'in eline temas eden topta, oyuncu elini arkada birleştirip mümkün oldukça küçülüyor. Buna rağmen genişleme olan dirseğe temas etseydi penaltı olurdu fakat el kapalı ve bariyer olarak kullanılmıyor. Devam kararı doğru"







