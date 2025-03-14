Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski hakemler Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon için ne dedi? Davinson elle oynadı mı?

Eski hakemler Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon için ne dedi? Davinson elle oynadı mı?

21:0714/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçına 14. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu. Antalyaspor Emrecan Uzunhan'ın şutunda Davinson'a çarpan topta penaltı bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücedelenin 14. dakikasında Antalyaspor penaltı bekledi. Safuri'nin ceza sahasına yolladığı topa Emrecan Uzun hareketlendi. Topu kontrol eden genç oyuncu şutunu attı.

Seken top Davinson Sanchez'in vücudundan dışarı gitti. Antalyasporlu futbolcular bu pozisyonda yoğun itirazlarda bulundu.

Hakem Onur Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Pozisyon sosyal medyada sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.

ESKİ HAKEMLER ANTALYASPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON İÇİN NE DEDİ?

Deniz Ateş Bitnel: "Davidson Sanchez'in eline temas eden topta, oyuncu elini arkada birleştirip mümkün oldukça küçülüyor. Buna rağmen genişleme olan dirseğe temas etseydi penaltı olurdu fakat el kapalı ve bariyer olarak kullanılmıyor. Devam kararı doğru"



#Galatasaray
#Antalyaspor
#Penaltı
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 1. taksit ne zamana kadar ödenecek? İşte ilk ödemenin yapılacağı tarihler