Trendyol Süper Lig 28. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçına 14. dakikada yaşanan penaltı pozisyonu damga vurdu. Antalyaspor Emrecan Uzunhan'ın şutunda Davinson'a çarpan topta penaltı bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 28. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücedelenin 14. dakikasında Antalyaspor penaltı bekledi. Safuri'nin ceza sahasına yolladığı topa Emrecan Uzun hareketlendi. Topu kontrol eden genç oyuncu şutunu attı.
Seken top Davinson Sanchez'in vücudundan dışarı gitti. Antalyasporlu futbolcular bu pozisyonda yoğun itirazlarda bulundu.
Hakem Onur Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunu kaldığı yerden devam ettirdi. Pozisyon sosyal medyada sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.
ESKİ HAKEMLER ANTALYASPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Davidson Sanchez'in eline temas eden topta, oyuncu elini arkada birleştirip mümkün oldukça küçülüyor. Buna rağmen genişleme olan dirseğe temas etseydi penaltı olurdu fakat el kapalı ve bariyer olarak kullanılmıyor. Devam kararı doğru"