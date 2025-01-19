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Eski hakemler Edin Dzeko'ya yapılan müdahale için ne dedi? Penaltı mıydı?

Eski hakemler Edin Dzeko'ya yapılan müdahale için ne dedi? Penaltı mıydı?

20:1619/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 20. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde Edin Dzeko, rakibi tarafından yere düşürüldü. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verirken pozisyon tartışma konusu oldu.

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde Edin Dzeko, rakibi Tolga Kalender tarafından yere düşürüldü.

Hakem Halil Umut Meler devam kararı verirken pozisyon tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon.

EDİN DZEKO'YA YAPILAN MÜDAHALE PENALTI MI?

Deniz Ateş Bitnel: Tolga'nın topla alakası olmadan iki eli ile Dzeko'ya sarılarak çekmesi Penaltı olmalıydı!

#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Edin Dzeko
#Penaltı

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