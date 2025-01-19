Eski hakemler Edin Dzeko'ya yapılan müdahale için ne dedi? Penaltı mıydı?

Trendyol Süper Lig 20. haftasında oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde Edin Dzeko, rakibi tarafından yere düşürüldü. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verirken pozisyon tartışma konusu oldu.

1 /5 Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

2 /5 Sarı-lacivertlilerin kullandığı kornerde Edin Dzeko, rakibi Tolga Kalender tarafından yere düşürüldü.

3 /5 Hakem Halil Umut Meler devam kararı verirken pozisyon tartışma konusu oldu.

4 /5 Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon.