Eski hakemler Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için ne dedi, kararlar doğru mu?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına sarı-lacivertlilerin penaltı bekledikleri pozisyonlar damga vurdu. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile Fred ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Eski hakemler Oosterwolde ve Fred'in penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

1 / 7 Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda Dzeko'nun hareketlendiği top arka alana sekti.

2 / 7 Topa doğru hareketlenen Jayden Oosterwolde, Olawoyin tarafından yere düşürüldü.

3 / 7 Fenerbahçeli futbolcular pozisyonun ardından yoğun itirazlarda bulunurken hakem Turgut Doman, VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.

4 / 7 ESKİ HAKEMLER OOSTERWOLDE'NİN POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?



5 / 7 Ahmet Çakar: "Hakemin kararı doğru. Eğer penaltı olsaydı çok ucuz bir penaltı olurdu!"

6 / 7 Fenerbahçe ikinci yarının sonlarına doğru Fred ile geliştirdiği atakta penaltı bekledi. Brezilyalı oyuncu savunmanın arkasına sarktı ve savunmanın müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.