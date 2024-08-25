Eski hakemler Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için ne dedi, kararlar doğru mu?

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına sarı-lacivertlilerin penaltı bekledikleri pozisyonlar damga vurdu. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile Fred ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Eski hakemler Oosterwolde ve Fred'in penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda Dzeko'nun hareketlendiği top arka alana sekti.
Topa doğru hareketlenen Jayden Oosterwolde, Olawoyin tarafından yere düşürüldü.
Fenerbahçeli futbolcular pozisyonun ardından yoğun itirazlarda bulunurken hakem Turgut Doman, VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.
ESKİ HAKEMLER OOSTERWOLDE'NİN POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?
Ahmet Çakar: "Hakemin kararı doğru. Eğer penaltı olsaydı çok ucuz bir penaltı olurdu!"
Fenerbahçe ikinci yarının sonlarına doğru Fred ile geliştirdiği atakta penaltı bekledi. Brezilyalı oyuncu savunmanın arkasına sarktı ve savunmanın müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.