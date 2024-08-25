|
Spor

Eski hakemler Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için ne dedi, kararlar doğru mu?

22:29 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 22:57 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısına sarı-lacivertlilerin penaltı bekledikleri pozisyonlar damga vurdu. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ile Fred ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Eski hakemler Oosterwolde ve Fred'in penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

1/ 7

Fenerbahçe'nin kullandığı korner vuruşunda Dzeko'nun hareketlendiği top arka alana sekti.

2/ 7

Topa doğru hareketlenen Jayden Oosterwolde, Olawoyin tarafından yere düşürüldü.

3/ 7

Fenerbahçeli futbolcular pozisyonun ardından yoğun itirazlarda bulunurken hakem Turgut Doman, VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi.

4/ 7

ESKİ HAKEMLER OOSTERWOLDE'NİN POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?


5/ 7

Ahmet Çakar: "Hakemin kararı doğru. Eğer penaltı olsaydı çok ucuz bir penaltı olurdu!"

6/ 7

Fenerbahçe ikinci yarının sonlarına doğru Fred ile geliştirdiği atakta penaltı bekledi. Brezilyalı oyuncu savunmanın arkasına sarktı ve savunmanın müdahalesinin ardından yerde kaldı. Hakem VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.

7/ 7


ESKİ HAKEMLER FRED'İN PENALTI POZİSYONU İÇİN NE DEDİ?


#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
30 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İşveren kadın ve genç sigortalılara ilave prim desteği geliyor: İSPİH desteği alma şartları nedir?