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Spor

Eski hakemler Göztepe'nin iptal edilen golü için ne dedi, karar doğru mu?

22:32 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:59 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Süper Lig 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmaya VAR incelemesi damga vurdu. Göztepe'nin Romelu ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Verilen bu kararı eski hakemler değerlendirdi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

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İlk yarıyı Fenerbahçe, 45+1. dakikada Edin Dzeko(P) ve 45+7. dakikada En-Nesyri'nin attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

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Mücadelenin ilk yarısında Göztepe 33. dakikada Romelu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.

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Göztepe'nin attığı bu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

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VAR monitörüne giden hakem Kadir Sağlam, pozisyon öncesi Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.

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Verilen bu karar sosyal medyada sporseverlerden tepkiyle karşılandı.

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ESKİ HAKEMLER GÖZTEPE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ İÇİN NE DEDİ?


Deniz Ateş Bitnel: “Göztepe'nin attığı gol öncesi, Kubilay'ın İsmail'e müdahalesi bir faul ve gol iptal kararı doğru.”


#Fenerbahçe
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
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