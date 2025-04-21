Eski hakemler o pozisyonu yorumladı: ‘Golün iptal edilmesi lazımdı!’

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından eski hakemler tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Trio ekibi bir pozisyonda 3 ortak kararla golün iptal edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar.
beIn Trio ekibi, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ardından hakem Oğuzhan Çakır’ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım Szymasnki’nin golden önce 48. dakikada yer kaldığı pozisyonu değerlendirdi. İşte o yorumlar.
Kayserispor'un 2. golünden önce Gökhan Sazdağı, Szymanski'ye faul yapıyor mu? Devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Gökhan Sazdağı, topu Szymanski ile girdiği mücadele ile kazandı, topu alıp direkt ortayı yaptı ve gol oldu. Bu pozisyonda faul varsa atak başlangıç fazı.
Çok net bir faul yaptı Gökhan Sazdağı topu kazanırken. Net faul ve net kanıtlar var. Golden önce net faul var.
Atak başlangıç fazında faul var. VAR müdahalesi ile birlikte golün iptal edilmesi, Fenerbahçe'nin faulle oyuna başlaması gerekirdi."
Deniz Çoban: "Gökhan Sazdağı, topla hiç ilgisi yokken faul yaptı. Szymanski'yi indirip topu aldı."
Bülent Yıldırım: "Maç anında atak başında topun nasıl kazanıldığı VAR protokolünde en temel konudur. Herhangi bir VAR hakeminin asli görevi budur.
Ben VAR'a soruyorum, bundan daha açık, bundan daha bariz, bundan daha kanıtlanabilir bir faul var mıdır? Buna müdahale etmemesi skandaldır, VAR skandalıdır. Pozisyon tartışmasız her türlü faul.
Gökhan, topun üzerinden kramponun üzeriyle Szymanski'yi uçurdu. Bundan daha açık bir faul nasıl olur!"