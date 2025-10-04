Eski hakemler yorumladı: Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 39. dakikasında Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket sonucunda hakem Yasin Kol sarı kartını gösterdi. Bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Pei Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket kırmızı kart mı? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, 39. dakikada Osimhen ve Emirhan Topçu arasında gerginlik yaşandı.
Osimhen’in yaptığı müdahale sonucu hakem Yasin Kol sarı kartını gösterdi.
Verilen kararın ardından siyah-beyazlı futbolcular kırmızı kart bekledi.
Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı;
Serdar Akçer: ‘Osimhen önce Jurasek'e bir tekme savuruyor sonra Emirhan Topçu Osimhen'i kafasıyla kafasına doğru vurma ile itme karışımı bir diklenme yapıyor. Osimhen'de rakibinin boğazına sarılıyor. Tüm bunların hepsi yardımcı hakemin önünde oldu. Çıkan kartlar Osimhen ve Emirhan Topçu'ya sarı kart. İhlalin eşit cezalandırması bence olmadı. Emirhan Topçu'ya Sarı Kart ise Osimhen'e Sarı Kart olması olmadı. Bence her iki oyuncu da İhraç edilmeliydi.'