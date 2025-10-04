Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski hakemler yorumladı: Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?

Eski hakemler yorumladı: Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?

21:124/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 39. dakikasında Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket sonucunda hakem Yasin Kol sarı kartını gösterdi. Bu pozisyon sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Pei Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket kırmızı kart mı? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, 39. dakikada Osimhen ve Emirhan Topçu arasında gerginlik yaşandı.


Osimhen’in yaptığı müdahale sonucu hakem Yasin Kol sarı kartını gösterdi.


Verilen kararın ardından siyah-beyazlı futbolcular kırmızı kart bekledi.

Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı;


Serdar Akçer: Osimhen önce Jurasek'e bir tekme savuruyor sonra Emirhan Topçu Osimhen'i kafasıyla kafasına doğru vurma ile itme karışımı bir diklenme yapıyor. Osimhen'de rakibinin boğazına sarılıyor. Tüm bunların hepsi yardımcı hakemin önünde oldu. Çıkan kartlar Osimhen ve Emirhan Topçu'ya sarı kart. İhlalin eşit cezalandırması bence olmadı. Emirhan Topçu'ya Sarı Kart ise Osimhen'e Sarı Kart olması olmadı. Bence her iki oyuncu da İhraç edilmeliydi.' 





#Osimhen
#Emirhan Topçu
#Galatasaray
#Beşiktaş
#derbi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı