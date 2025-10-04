Eski hakemler yorumladı: Osimhen’in Emirhan Topçu’ya yaptığı hareket kırmızı kart mı?

Eski hakemler bu pozisyonu yorumladı;





Serdar Akçer: ‘Osimhen önce Jurasek'e bir tekme savuruyor sonra Emirhan Topçu Osimhen'i kafasıyla kafasına doğru vurma ile itme karışımı bir diklenme yapıyor. Osimhen'de rakibinin boğazına sarılıyor. Tüm bunların hepsi yardımcı hakemin önünde oldu. Çıkan kartlar Osimhen ve Emirhan Topçu'ya sarı kart. İhlalin eşit cezalandırması bence olmadı. Emirhan Topçu'ya Sarı Kart ise Osimhen'e Sarı Kart olması olmadı. Bence her iki oyuncu da İhraç edilmeliydi.'















