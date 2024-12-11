Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski takım arkadaşından Ronaldo için çarpıcı açıklama: ‘İnanılmaz bir başarı olacak’

Eski takım arkadaşından Ronaldo için çarpıcı açıklama: ‘İnanılmaz bir başarı olacak’

16:3511/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da sürdüren Cristiano Ronaldo’nun eski takım arkadaşı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli isim 39 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti. İşte detaylar.

Mikael Silvestre, 1999-2008 yıllarında Manchester United forması giymiş ve Cristiano Ronaldo'nun futbol sahnesine adım attığı dönemlerde onunla takım arkadaşı olmuştu.


Cristiano Ronaldo'nun bin gol hedefi ile ilgili açıklamalarda bulunan Silvestre, 39 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti.


Fransız eski futbolcu yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo bin gole ulaşacak ve bu inanılmaz bir başarı olacak." dedi.


Silvestre ayrıca, "Birinin kariyerine kanat oyuncusu olarak başlaması ve ardından Pele'den daha fazla gol atması olağanüstü, bin gole ulaşacağını düşünüyorum. Aklına koyduğu her şeyi başarıyor." ifadelerini kullandı.


Silvestre, Ronaldo ile ilgili son olarak, "Suudi liginde her dakika oynuyor ve hem penaltılardan hem de açık oyundan gol atıyor, en iyi performans gösterenlerden biri ve performansında herhangi bir düşüş görmüyorum.


Uzun süre kalabileceğini düşündüğüm bir seviyede, 40'lı yaşlarına kadar oynayacağını ve 1000 gol bariyerini aşacağını düşünüyorum ve bu inanılmaz bir başarı olacak." şeklinde konuştu.


Kariyerinde 900 barajını aşan Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı.

Ronaldo bu karşılaşmalarda 16 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.


#Ronaldo
#Mikael Silvestre
#Al Nassr

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersi konu soru dağılım tablosunu yayımladı