2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları dün akşam tamamlandı. A Milli Futbol Takımı Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale kalan diğer takımlar ise İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Hollanda oldu. Peki, EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? Türkiye - Hollanda karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

1 / 9 EURO 2024 son 16 turu heyecanı dün akşam tamamlandı.



2 / 9 A Milliler zorlu rakibi Avusturya karşısında 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.



3 / 9 Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Romanya’yı 3-0 yenen Hollanda ile karşılaşacak.

4 / 9 Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden İspanya ise Almanya ile karşılaşacak.



5 / 9 Penaltılarda Slovenya’yı eleyen Portekiz, Fransa ile kozlarını paylaşacak.

6 / 9 Son olarak Slovakya’yı 2-1 yenen İngiltere İsviçre ile karşılaşacak.

7 / 9 EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?

EURO 2024 çeyrek final maçları 5-6 Temmuz Cuma, Cumartesi günleri oynanacak.



8 / 9 Türkiye - Hollanda karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.



