2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları dün akşam tamamlandı. A Milli Futbol Takımı Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale kalan diğer takımlar ise İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Hollanda oldu. Peki, EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? Türkiye - Hollanda karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
EURO 2024 son 16 turu heyecanı dün akşam tamamlandı.
A Milliler zorlu rakibi Avusturya karşısında 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Romanya’yı 3-0 yenen Hollanda ile karşılaşacak.
Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden İspanya ise Almanya ile karşılaşacak.
Penaltılarda Slovenya’yı eleyen Portekiz, Fransa ile kozlarını paylaşacak.
Son olarak Slovakya’yı 2-1 yenen İngiltere İsviçre ile karşılaşacak.
EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?
EURO 2024 çeyrek final maçları 5-6 Temmuz Cuma, Cumartesi günleri oynanacak.
Türkiye - Hollanda karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye - Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.