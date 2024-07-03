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Spor

EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? Türkiye - Hollanda karşılaşması hangi gün, saat kaçta?

09:52 - 3/07/2024 بدھ
Güncelleme: 10:01 - 3/07/2024 بدھ
Yeni Şafak

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçları dün akşam tamamlandı. A Milli Futbol Takımı Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finale kalan diğer takımlar ise İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Hollanda oldu. Peki, EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? Türkiye - Hollanda karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

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EURO 2024 son 16 turu heyecanı dün akşam tamamlandı.


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A Milliler zorlu rakibi Avusturya karşısında 2-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.


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Ay-yıldızlılar çeyrek finalde Romanya’yı 3-0 yenen Hollanda ile karşılaşacak.

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Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden İspanya ise Almanya ile karşılaşacak.


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Penaltılarda Slovenya’yı eleyen Portekiz, Fransa ile kozlarını paylaşacak. 

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Son olarak Slovakya’yı 2-1 yenen İngiltere İsviçre ile karşılaşacak. 

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EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?


EURO 2024 çeyrek final maçları 5-6 Temmuz Cuma, Cumartesi günleri oynanacak.


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Türkiye - Hollanda karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?


Türkiye - Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.



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Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

#EURO 2024
#Türkiye
#Hollanda
#çeyrek final
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