EURO 2024 güncel puan durumu || Hangi takım kaç puanda, gruplarda lider kim?

EURO 2024’te gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. Milyonlarca futbolsever bir yandan maçları takip ederken bir yandan EURO 2024 grupların güncel puan durumunu sorguluyor. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda hangi takım kaç puanda, gruplarda lider kim? İşte soruların yanıtları.

1 / 10 EURO 2024’te gruplarda ilk maçlar tamamlandı ve ikinci maçlar oynanıyor.



2 / 10 A Milli Futbol takımı bugün Portekiz karşısında kritik bir maça çıkacak.

3 / 10 Milliler bu maçtan 3 puan alması halinde son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

4 / 10 İşte EURO 2024 grupların güncel puan durumu…

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