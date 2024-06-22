|
Spor

EURO 2024 güncel puan durumu || Hangi takım kaç puanda, gruplarda lider kim?

10:06 - 22/06/2024 Saturday
Güncelleme: 10:23 - 22/06/2024 Saturday
Yeni Şafak

EURO 2024’te gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. Milyonlarca futbolsever bir yandan maçları takip ederken bir yandan EURO 2024 grupların güncel puan durumunu sorguluyor. Peki, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda hangi takım kaç puanda, gruplarda lider kim? İşte soruların yanıtları.

1/ 10

EURO 2024’te gruplarda ilk maçlar tamamlandı ve ikinci maçlar oynanıyor.


2/ 10

A Milli Futbol takımı bugün Portekiz karşısında kritik bir maça çıkacak. 

3/ 10

Milliler bu maçtan 3 puan alması halinde son 16 turuna kalmayı garantileyecek. 

4/ 10

İşte EURO 2024 grupların güncel puan durumu…

5/ 10
6/ 10
7/ 10
8/ 10
9/ 10

10/ 10

#EURO 2024
#Avrupa Futbol Şampiyonası
#Türkiye
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor? Resmi tatilin sona eriş tarihi