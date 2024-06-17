|
Spor

EURO 2024'te maç öncesi krizin eşiğinden dönüldü: Formaya yanlış bayrak işlediler

Tuğçe Erginkoç
15:49 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:12 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

EURO 2024'te E Grubu'nda oynanacak Ukrayna-Romanya maçı öncesi krizin eşiğinden dönüldü. Ukrayna Federasyonu, maç formasına yanlış bayrak işledi. İşte detaylar...

1/ 5

Almanya'da organize edilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

2/ 5

E Grubu'nda Ukrayna, Romanya ile karşı karşıya gelecek.

3/ 5

Bu maç öncesi büyük bir krizin eşiğinden dönüldü. İşte detaylar...

4/ 5

Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımlarının Romanya ile oynayacağı maç formasına, rakip ülke bayrağını yanlış işledi.

5/ 5

Romanya yerine gruptaki bir diğer rakipleri olan Belçika'nın bayrağını koyan federasyon, karşılaşmaya kısa bir süre kala bu hatadan döndü.

#Romanya
#Ukrayna
#EURO 2024
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Adalet Bakanlığı 50 memur alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu