EURO 2024'te maç öncesi krizin eşiğinden dönüldü: Formaya yanlış bayrak işlediler

EURO 2024'te E Grubu'nda oynanacak Ukrayna-Romanya maçı öncesi krizin eşiğinden dönüldü. Ukrayna Federasyonu, maç formasına yanlış bayrak işledi. İşte detaylar...
Almanya'da organize edilen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
E Grubu'nda Ukrayna, Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Bu maç öncesi büyük bir krizin eşiğinden dönüldü. İşte detaylar...
Ukrayna Futbol Federasyonu, milli takımlarının Romanya ile oynayacağı maç formasına, rakip ülke bayrağını yanlış işledi.
Romanya yerine gruptaki bir diğer rakipleri olan Belçika'nın bayrağını koyan federasyon, karşılaşmaya kısa bir süre kala bu hatadan döndü.