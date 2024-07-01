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Spor

EURO 2024'ün yıldızı Mikautazde'nin transferi açıklandı

17:16 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:51 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Gürcistan Milli Takımı'yla EURO 2024'e damga vuran isimlerden olan Mikautadze'nin transferi resmen açıklandı. Golcü oyuncu için 13 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor.

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Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Gürcistan, A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

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Son 16'da İspanya ile eşleşen Gürcistan, rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

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Ancak tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Gürcistan'ın performansı alkışlanırken takımın golcüsü Mikautazde dikkat çekti.

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Geçen yaz Metz'den Ajax'a 16 milyon euro'ya transfer olan Mikautadze, ara transfer döneminde Fransız takımına kiralık olarak geri dönmüştü.

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Ajax'tan yapılan açıklamada, Metz'in 23 yaşındaki forvetin sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesini kullanarak 13 milyon euro bedelle futbolcunu bonservisini aldığı duyuruldu.

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Mikautadze, EURO 2024'te 3 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

#EURO 2024
#Mikautadze
#Gürcistan
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