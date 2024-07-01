EURO 2024'ün yıldızı Mikautazde'nin transferi açıklandı

Gürcistan Milli Takımı'yla EURO 2024'e damga vuran isimlerden olan Mikautadze'nin transferi resmen açıklandı. Golcü oyuncu için 13 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürüyor.
Turnuvanın sürpriz ekiplerinden Gürcistan, A Milli Takım'ın da yer aldığı F Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak adını bir üst tura yazdırmıştı.
Son 16'da İspanya ile eşleşen Gürcistan, rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Ancak tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Gürcistan'ın performansı alkışlanırken takımın golcüsü Mikautazde dikkat çekti.
Geçen yaz Metz'den Ajax'a 16 milyon euro'ya transfer olan Mikautadze, ara transfer döneminde Fransız takımına kiralık olarak geri dönmüştü.
Ajax'tan yapılan açıklamada, Metz'in 23 yaşındaki forvetin sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesini kullanarak 13 milyon euro bedelle futbolcunu bonservisini aldığı duyuruldu.
Mikautadze, EURO 2024'te 3 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.