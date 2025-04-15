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Eyüpspor başkanından Arda Turan için çarpıcı açıklama: ‘Ya Real Madrid ya Barcelona!’

Eyüpspor başkanından Arda Turan için çarpıcı açıklama: ‘Ya Real Madrid ya Barcelona!’

10:1215/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkaran ve sezona gösterdiği performans ile damga vuran Arda Turan, birçok kulübün radarına girmişti. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya teknik direktör Arda Turan hakkında çarpıcı bir iddia ve yorumda bulundu.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Adana Demirspor'u 6-0 yendikleri maçın ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.


Özkaya, Eyüpspor'un başındaki ilk teknik direktörlük deneyiminde büyük başarılara imza atan Arda Turan için çarpıcı ifadeler kullandı.


Arda Turan'ın dünya çapında bir teknik direktör olacağını düşünen Özkaya'dan dikkat çeken Real Madrid ve Barcelona iddiası geldi.


Özkaya canlı yayındaki açıklamasında, "Lütfen şunu yazar mısınız? Arda Turan bir gün ya Real Madrid ya da Barcelona'yı çalıştıracak." dedi.


Arda Turan, Eyüpspor'un başında 78 maça çıktı. 38 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 1.87'lik puan ortalaması tutturdu.


#Arda Turan
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