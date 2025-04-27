Eyüpspor maçından sonra Galatasaray'a dünya yıldızı iddiası

Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 ile geçen Galatasaray ile ilgili önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların kadrosuna katacağı isimle ilgili ortaya atılan iddia taraftarları heyecanlandırdı.
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçın ardından kulübün transfer planlaması hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın transfer gündeminde Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'nin olduğunu belirtti. Önder Özen ise oyuncunun Bayern'de yeterince süre alamadığını ve takımdan ayrılacağını aktardı.
Serdar Ali Çelikler, Sane için Bayern'in ayrılığa sıcak baktığını aktarırken Galatasaray'ın oyuncuyu yıllık 7.5M€ maaş karşılığında ikna edebileceğini belirtti. Çelikler, canlı yayın esnasında "Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Sane'nin daha fazla oynamak ve daha fazla kazanmak istediğinin altını çizen Çelikler, Galatasaray'ın bu transferde istekli olması halinde işi sonuçlandırabileceğini belirtti.
Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla bu sezon 42 maçta 12 gol attı ve 5 de asist yapma başarısı gösterdi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany'nin yeni sezon raporunda Sane için 'kalsın' raporu verdiği aktarılırken yıldız oyuncunun daha yüksek maaş ve süre talebinden dolayı takımdan ayrılabileceği söyleniyor.
Leroy Sane'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.