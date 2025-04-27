Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor maçından sonra Galatasaray'a dünya yıldızı iddiası

Eyüpspor maçından sonra Galatasaray'a dünya yıldızı iddiası

21:3927/04/2025, اتوار
G: 27/04/2025, اتوار
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 ile geçen Galatasaray ile ilgili önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların kadrosuna katacağı isimle ilgili ortaya atılan iddia taraftarları heyecanlandırdı.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçın ardından kulübün transfer planlaması hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın transfer gündeminde Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'nin olduğunu belirtti. Önder Özen ise oyuncunun Bayern'de yeterince süre alamadığını ve takımdan ayrılacağını aktardı.

Serdar Ali Çelikler, Sane için Bayern'in ayrılığa sıcak baktığını aktarırken Galatasaray'ın oyuncuyu yıllık 7.5M€ maaş karşılığında ikna edebileceğini belirtti. Çelikler, canlı yayın esnasında "Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Sane'nin daha fazla oynamak ve daha fazla kazanmak istediğinin altını çizen Çelikler, Galatasaray'ın bu transferde istekli olması halinde işi sonuçlandırabileceğini belirtti.

Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla bu sezon 42 maçta 12 gol attı ve 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany'nin yeni sezon raporunda Sane için 'kalsın' raporu verdiği aktarılırken yıldız oyuncunun daha yüksek maaş ve süre talebinden dolayı takımdan ayrılabileceği söyleniyor.

Leroy Sane'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

#Eyüpspor
#Galatasaray
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi