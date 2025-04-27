Eyüpspor maçından sonra Galatasaray'a dünya yıldızı iddiası

Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'u 5-1 ile geçen Galatasaray ile ilgili önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların kadrosuna katacağı isimle ilgili ortaya atılan iddia taraftarları heyecanlandırdı.

1 /7 Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 yendiği maçın ardından kulübün transfer planlaması hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

2 /7 Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın transfer gündeminde Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane'nin olduğunu belirtti. Önder Özen ise oyuncunun Bayern'de yeterince süre alamadığını ve takımdan ayrılacağını aktardı.

3 /7 Serdar Ali Çelikler, Sane için Bayern'in ayrılığa sıcak baktığını aktarırken Galatasaray'ın oyuncuyu yıllık 7.5M€ maaş karşılığında ikna edebileceğini belirtti. Çelikler, canlı yayın esnasında "Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

4 /7 Sane'nin daha fazla oynamak ve daha fazla kazanmak istediğinin altını çizen Çelikler, Galatasaray'ın bu transferde istekli olması halinde işi sonuçlandırabileceğini belirtti.

5 /7 Leroy Sane, Bayern Münih formasıyla bu sezon 42 maçta 12 gol attı ve 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

6 /7 Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany'nin yeni sezon raporunda Sane için 'kalsın' raporu verdiği aktarılırken yıldız oyuncunun daha yüksek maaş ve süre talebinden dolayı takımdan ayrılabileceği söyleniyor.