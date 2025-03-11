Fatih Tekke imzayı attı: Şenol Güneş yeni görevini açıkladı

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kulübün efsane golcülerinden Fatih Tekke oldu. Kentte coşkuyla karşılanan Tekke için başkan yardımcısı Serkan Kılıç ve Şenol Güneş’in de katılımıyla Papara Park’ta basın toplantısı düzenlendi. İmza törenindeki açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
Şenol Güneş: "Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin."
Şenol Güneş: "Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız."
Fatih Tekke: "Yuvaya geldik, çok şükür. Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun."
"KUPA BİRİNCİ HEDEF"
Fatih Tekke: "Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor."
"SAHADA OLMAYACAĞIM"
Şenol Güneş: "Geldiğimde Trabzonspor'da teknik direktör olarak göreve başlamıştım. Yarın ne yapacağıMzın planlamasını yapmamız lazım. Teknik anlamda takım Fatih hocanındır. Her alanda yaza kadar nasıl bir kurumsal yapı oluşturacağımızı planlamamız lazım. Sahada olmayacağım. Hoca yalnız hissederse, isteği olursa yanındayım. Herhangi bir ünvan beklemiyorum. Diğer konular benim için daha önemli. Dışarıdan transferler, oyuncular, tesisler... Bunlar daha büyük olarak görüyorum. Kayıp olarak gördüğümüz bir yılı toparlamak hocanın işi. Biz elimizden geleni yapacağız."
"ŞENOL HOCA'DAN YARDIM HER ZAMAN OLACAK"
Fatih Tekke: "10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum."
Fatih Tekke: "Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var."
Fatih Tekke: "Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız? (Gülerek)"
Fatih Tekke: "Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi."
Fatih Tekke: "Sözleşme süremi bilmiyorum. 'Gel' dediler, geldim."