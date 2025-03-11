Fatih Tekke imzayı attı: Şenol Güneş yeni görevini açıkladı

"ŞENOL HOCA'DAN YARDIM HER ZAMAN OLACAK"





Fatih Tekke: "10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Türkiye koşullarında kupamız olmadı ama yaptığımız çok değerli şeyler var. İlgilenenler biliyor. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız. Şenol Hoca'dan yardım her zaman olacak inşallah. Oyuna bakışımı kulübe ve camiama inşallah anlatacağımı düşünüyorum."