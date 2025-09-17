Fatih Terim'den 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor' sorusuna yanıt

Teknik direktör Fatih Terim, katıldığı bir televizyon yayınında 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor' şeklindeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.
Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, Fenerbahçe açıklamasıyla yeniden gündem oldu.
Tecrübeli çalıştırıcı NTV'de katıldığı bir programda, 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor' sorusuna yanıt verdi.
Terim, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Bunlar hepimizin başına gelir. Avrupa'da 30-40 sene olmayan var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Bu, sağlıklı düşünmenizi de engeller." ifadelerini kullandı.
72 yaşındaki deneyimli teknik adam son olarak Al-Shabab'da görev almıştı.