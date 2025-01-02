Fatih Terim’den ilk transfer hamlesi: Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim transfer çalışmalarını başlattı. İmparator ilk olarak Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi. Milli yıldız ise transfere sıcak bakıyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'i Suudi Arabistan'a göndermeyi planlıyor.
Avrupa'dan birkaç kulüp, 3.7 milyon Euro'luk yüksek yıllık ücret nedeniyle transferi gerçekleştirmekten vazgeçerken, milli futbolcu için tek seçenek Al Shabab.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi kulübü, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor.
Terim, Ünder ile görüşerek onu takımında görmek istediğini belirtirken, Cengiz Ünder de Fatih Terim ile çalışmak istemesi nedeniyle Al Shabab'a sıcak bakıyor.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i göndererek maaş yükünden kurtulmayı ve takım bütçesinde yer açmayı hedefliyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7.50 milyon euro.