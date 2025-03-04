Fatih Terim’in Al-Shabab’ı karıştı: İstifalar arka arkaya!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab’ta istifalar üst üste geldi. Fatih Terim’in çalıştırdığı kulüpte bazı yönetim kurulu üyeleri istifalarını sundu. Bazı futbolcuların ise 3 aydır maaş alamadıkları iddia edildi. Detaylar haberimizde.

1 /5 Fatih Terim'in yıl sonunda sürpriz bir şekilde başına geçtiği Al-Shabab'ta futbolcular isyan bayrağını açtı.



2 /5 Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim'in öğrencileri 3 aydır maaşlarını alamadıkları için yönetime karşı kazan kaldırdı.



3 /5 Takımda büyük bir kriz yaşandığı ifade edilirken Başkan Mohamad Almunajem'in basının sorularını cevapsız bıraktığı ifade edildi.

4 /5 Öte yandan başkanın politikalarından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise istifalarını sunduğu belirtildi.

