Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim'in hayalleri uzatma dakikalarında yıkıldı: Veda etti

Fatih Terim'in hayalleri uzatma dakikalarında yıkıldı: Veda etti

08:432/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Al İttihad'a uzatmalarda yediği iki gol ile 3-2 yenildi ve organizasyondan elendi.

Kral Kupası yarı final maçının ilk yarısını; Al İttihad, Fabinho'nun 14. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı.

Al Shabab, Cristian Guanca'nın 64. ve 67. dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarına Al Shabab, 2-1 önde girerken Al İttihad, Danilo Pereira'nın 90 2 ve 90 9. dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda Al İttihad, finale çıkarken Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab ise yarı finalde elendi.

#Fatih Terim
#Al Shabab
#Suudi Arabistan Kral Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT bugün açık mı? 2 Nisan Çarşamba postaneler çalışıyor mu?