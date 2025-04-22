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Fatih Terim'in yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu

Fatih Terim'in yeni sezonda çalıştıracağı takım belli oldu

17:2322/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile sergilediği performansla adından söz ettiren Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adamın gelecek sezon görev yapacağı takım belli oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran deneyimli teknik adam Fatih Terim performansıyla adından söz ettiriyor. Terim'in ekibi son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmüyor. 

Arabistan basını, Fatih Terim'in gelecek sezon da çalıştıracağı takımın belli olduğunu açıkladı.

Slaati'de yer alan haberde; Al Shabab'ın Fatih Terim ile 1 yıl daha devam edeceği aktarıldı.

Haberin detaylarında Al Shabab'ta göreve başladığı günden itibaren Fatih Terim'in aldığı sonuçlarla takıma ivme kattığı ve gelecek adına umut oluşturduğu belirtildi.

Bu performansın ardından Al Shabab yönetiminin deneyimli çalıştırıcıyla 1 sezon daha sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

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