Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: Sürpriz imza

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Avrupa basını, 72 yaşındaki teknik direktöre ilgi duyan takımı açıkladı.
Son olarak Suudi Pro Lig kulübü Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in sürpriz bir imza atacağı öğrenildi.
Çek basınından iSport'ta yer alan habere göre Fatih Terim, Çekya Millî Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
Çekya'nın olası bir Faroe Adaları mağlubiyetinde takımın başına Fatih Terim'i getireceği ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı iddia edildi.