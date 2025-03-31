Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. TFF’nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği kurada çeyrek finalde Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşti. Ezeli rakipler kupada yarı final için karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /6 Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek!

2 /6 Türkiye’nin en büyük rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, çeyrek final etabında nefesleri kesecek bir mücadeleyle geri dönüyor.





3 /6 Grup aşamasını lider tamamlayan Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanacak maç, kupada tur atlayan tarafı belirleyecek.





4 /6 Peki, bu dev maç ne zaman oynanacak? İşte tüm detaylar…





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FENERBAHÇE - GALATASARAY ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

