Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonları gündem oldu: Eski hakemler ne dedi?

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında oynanması gereken erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya maçın hakeminin çaldığı ve çalmadığı düdükler damga vurdu. Peki Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi?
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmaya hakem kararları damga vurdu.
Hem maçın hakemi Cihan Aydın hem de VAR hakemi Onur Özütoprak maçın önüne geçti.
Peki Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonları için eski hakemler ne dedi?
6.dakikada En Nesyri'nin penaltı beklediği pozisyon:
Bülent Yıldırım: Benim düşüncem herhangi bir ihlal olmadığı yönünde. Futbol içerisinde normal bir şekilde kramponlar yan yana geliyor.
Bahattin Duran: Ayaklar tarafında hiçbir şüphem yok, yerde buluşuyorlar. Ümit'in dikkatsiz hareketi diyen olabilir dizi de müdahale ediyor. Buna penaltı diyen de olabilir saygı duyarım. Bence devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Ben de devam kararını doğru buluyorum. Savunma oyuncusunun dikkatli davrandığını futbolun doğasında olan bir çarpışma olduğu fikrindeyim.
Talisca'ya yapılan müdahalede faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Ben hakemle kesinlikle aynı fikirde değilim faul olmadığını düşünüyorum.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Hakem bunu neden değerlendiremedi, pozisyonu çok netti. Çok net, tartışmasız, oyuncunun kendi yüzünü savunurken çarpan top değil. Topu genişletip topu blokluyor. Net tartışmasız penaltı. VAR olmadan hakem değerlendirmeliydi. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru.
Bahattin Duran: Kolla yüz koruma bile artık yok. Kolu yüzünden açık zaten. Doğal olmayan bir şekilde kolunu yukarıda tuttu. Dirseğiyle pazu arasına geldi top. Kol doğal değil. Sahada en iyi görecek kişi hakem ama sahada vermesi beklenir. Doğru VAR müdahalesiyle verilen penaltı.
Deniz Çoban: Şüphe götürmez derecede net bir penaltı. Hakemin vermesi gereken bir penaltı.
Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
Bülent Yıldırım: Golde problem yok.
Bahattin Duran: Pozisyonda En-Nesyri ve Aliti'yi izlerseniz yanılırsınız. En-Nesyri neden çarptı? Alanyasporlu Ümit Akdağ, En-Nesyri'yi itti, En-Nesyri kaçınılmaz bir şekilde Aliti'ye çarptı. Benim için pozisyon devam, gol nizami.
Deniz Çoban: En-Nesyri dengesini kaybettiğini fark etti. Geri geri gelirken çarpışmanın etkisini azaltmak için etkiyi azalttı. Dengeyi bozan Ümit Akdağ. En-Nesyri'nin dengesini bozdu ve Aliti'ye temas etti En-Nesyri. Faul yok golde.
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği elle oynama pozisyonu
Bülent Yıldırım: Güven Yalçın dikkatsiz, kendini genişleterek geldi. Mesafenin yakın olması önemli değil. Alan genişletti. Açık, net bariz bir penaltı. Yakın saniyelerde ikinci penaltı. VAR müdahalesi gerektirecek kanıtlı penaltı.
Bahattin Duran: Çok net penaltı. Sahada da, VAR odasında da penaltı.
Deniz Çoban: İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?
Fenerbahçe'nin aynı pozisyonda penaltı beklediği ikinci pozisyon
Bülent Yıldırım: Hadergjonaj, topa gitmeksizin Oosterwolde'nin üstüne gidip güreş faulü yapıyor. Bu çok net bir penaltı. Net, topsuz alanda yapılan faul. Top oyunda, VAR müdahalesi gerektirecek bir penaltı.
Bahattin Duran: Çok detaylı konuşmaya gerek yok. Hadergjonaj'ın yaptığı net ihlal. Topla hiç ilgisi yok, iki eliyle rakibine sarıldı, tuttu. Neredeyse kaleden içeri sokacak. Karşılığı penaltı. VAR müdahalesiyle penaltı verilmesi lazım. Önce hakemin vermesi lazım penaltıyı.
Deniz Çoban: İzahı olmayan bir pozisyon. Hadergjonaj, Oosterwolde'nin tüm hareketlerini kıstıracak şekilde yere itmiş. Oosterwolde'nin Hadergjonaj'a hareketi de yok. Arkadan gelip topa bakmadan, topla ilgisi olmadan sarılıp yere düşürdü. En temiz tabirle, en basit tabirle dikkatsiz davranma. Yere yatırıp oyun dışına attı.