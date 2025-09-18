Fenerbahçe-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonları gündem oldu: Eski hakemler ne dedi?

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı doğru mu?





Bülent Yıldırım: Hakem bunu neden değerlendiremedi, pozisyonu çok netti. Çok net, tartışmasız, oyuncunun kendi yüzünü savunurken çarpan top değil. Topu genişletip topu blokluyor. Net tartışmasız penaltı. VAR olmadan hakem değerlendirmeliydi. VAR müdahalesi yüzde yüz doğru.





Bahattin Duran: Kolla yüz koruma bile artık yok. Kolu yüzünden açık zaten. Doğal olmayan bir şekilde kolunu yukarıda tuttu. Dirseğiyle pazu arasına geldi top. Kol doğal değil. Sahada en iyi görecek kişi hakem ama sahada vermesi beklenir. Doğru VAR müdahalesiyle verilen penaltı.





Deniz Çoban: Şüphe götürmez derecede net bir penaltı. Hakemin vermesi gereken bir penaltı.



