Fenerbahçe Beko’dan Real Madrid bir düzine fark: 82-70 | ÖZET

EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 82-70 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 82-70 yendi.
Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.
Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Karşılaşmayı, Real Madrid takımının futbolcusu Vinicius Junior da izledi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maç özetini izlemek için TIKLAYIN.