Fenerbahçe Beko’dan Real Madrid bir düzine fark: 82-70 | ÖZET

EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaştı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 82-70 üstünlüğüyle tamamlandı. Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Fenerbahçe Beko - Real Madrid maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 /8 EuroLeague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 82-70 yendi.



2 /8 Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

3 /8 İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.



4 /8 Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu.



5 /8 Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



6 /8 Karşılaşmayı, Real Madrid takımının futbolcusu Vinicius Junior da izledi.

7 /8 Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.