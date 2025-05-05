Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Avrupa basınında gündem oldu: Mourinho'ya ağır eleştiriler

Tuttomercato: "Mourinho’dan şampiyonluğa veda"

Süper Lig için, özellikle zirve yarışı açısından önemli bir akşam. Galatasaray’ın dünkü net galibiyetinin ardından Fenerbahçe’den beklenen cevap geldi. Mourinho’nun takımı, evinde Immobile’nin Beşiktaş’ına 1-0 mağlup oldu. Osimhen ve takım arkadaşlarını çok mutlu eden bir galibiyet, artık zirvedeler, rakiplerine karşı 8 puan fark var ve şampiyonluk giderek yaklaşıyor.