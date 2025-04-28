Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler 32. haftada Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerken, bu derbi şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olacak. Beşiktaş ise son 7 maçta sadece 2 galibiyet alarak formsuz bir dönemden geçiyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /6 Fenerbahçe ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında karşı karşıya gelecek.



2 /6 Fenerbahçe, 32. haftada Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerken, bu derbi şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olacak.



3 /6 Beşiktaş ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak formsuz bir dönemden geçiyor.



4 /6 Siyah-beyazlılar son haftada Hatayspor’u 5-1 mağlup ederek moral buldu.

5 /6 İki takım 362. randevuya çıkacak. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 kez rakibine karşı galip gelirken Beşiktaş ise 131 kez üstünlük sağladı. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

