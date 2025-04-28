Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler 32. haftada Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerken, bu derbi şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olacak. Beşiktaş ise son 7 maçta sadece 2 galibiyet alarak formsuz bir dönemden geçiyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Fenerbahçe ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, 32. haftada Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerken, bu derbi şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olacak.
Beşiktaş ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak formsuz bir dönemden geçiyor.
Siyah-beyazlılar son haftada Hatayspor’u 5-1 mağlup ederek moral buldu.
İki takım 362. randevuya çıkacak. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 kez rakibine karşı galip gelirken Beşiktaş ise 131 kez üstünlük sağladı. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.