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Süper Lig'de derbi heyecanı: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman?

Süper Lig'de derbi heyecanı: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman?

15:4428/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler 32. haftada Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerken, bu derbi şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olacak. Beşiktaş ise son 7 maçta sadece 2 galibiyet alarak formsuz bir dönemden geçiyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında karşı karşıya gelecek.


Fenerbahçe, 32. haftada Kayserispor’la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşerken, bu derbi şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olacak.


Beşiktaş ise son 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak formsuz bir dönemden geçiyor.


Siyah-beyazlılar son haftada Hatayspor’u 5-1 mağlup ederek moral buldu.  

İki takım 362. randevuya çıkacak. Bu maçlarda Fenerbahçe 133 kez rakibine karşı galip gelirken Beşiktaş ise 131 kez üstünlük sağladı. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı.


Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.


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