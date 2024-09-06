Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun çok istediği orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Arjantinli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bir orta saha transferi daha gerçekleşti.
Transferden sorumlu sportif direktör Mario Branco uzun uğraşlar sonucunda Arjantin ekibiyle el sıkıştı.
Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen orta saha Cristian Medina'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe Cristian Medina için ne kadar ödeyecek, kaç milyon euro?
Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcu için bonuslar dahil 13.5 milyon euro ödeyecek
22 yaşındaki futbolcu ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'da kalacak.
Fenerbahçe, Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Medina geçtiğimiz sezon toplamda 25 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Arjantinlinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.