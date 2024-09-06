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Spor

Fenerbahçe Cristian Medina için ne kadar ödeyecek, kaç milyon euro?

19:00 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 19:11 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun çok istediği orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Arjantinli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda bir orta saha transferi daha gerçekleşti.

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Transferden sorumlu sportif direktör Mario Branco uzun uğraşlar sonucunda Arjantin ekibiyle el sıkıştı.

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Fenerbahçe, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors forması giyen orta saha Cristian Medina'yı kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe Cristian Medina için ne kadar ödeyecek, kaç milyon euro?


Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Arjantinli futbolcu için bonuslar dahil 13.5 milyon euro ödeyecek

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22 yaşındaki futbolcu ara transfer dönemine kadar Boca Juniors'da kalacak.

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Fenerbahçe, Medina ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Medina geçtiğimiz sezon toplamda 25 maça çıkarken 3 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

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Arjantinlinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Transfer
43 dakika önce
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