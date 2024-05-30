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Spor

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız ile görüşmelere başladı: 150 milyon euroluk oyuncu

Haber Merkezi
10:32 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:53 - 30/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başkanlık seçimleri olmasına rağmen görüşmelerde hız kesmiyor. Sarı lacivertli takımın, dünyaca ünlü bir oyuncu ile masaya oturduğu öğrenildi.

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Sezonu lider Galatasaray'ın gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertliler 99 puanla ligi ikinci tamamlarken, yönetim kadroyu bozmadan yeni takviyeler yapmak istiyor.

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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir oyuncu ile masaya oturduğu öğrenildi.

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Kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.

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Skorer'in haberine göre Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen ve Suudi Arabistan'dan ayrılmaya sıcak bakan Sadio Mane'yi listesine aldı.

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32 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler yapan sarı lacivertlilerin, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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2019 yılında güncel piyasa değeri 150 milyon euroya kadar yükselen Mane, sezon başında Bayern'den Al Nassr'a 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

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Bu sezon 45 maçta süre alan Mane, 19 gol ve 11 asistle oynadı.

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Transfermarkt verilerine göre Sadio Mane'nin güncel piyasa değeri şu anda 20 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Sadio Mane
#Süper Lig
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