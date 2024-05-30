Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız ile görüşmelere başladı: 150 milyon euroluk oyuncu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başkanlık seçimleri olmasına rağmen görüşmelerde hız kesmiyor. Sarı lacivertli takımın, dünyaca ünlü bir oyuncu ile masaya oturduğu öğrenildi.

1 / 9 Sezonu lider Galatasaray'ın gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 / 9 Sarı lacivertliler 99 puanla ligi ikinci tamamlarken, yönetim kadroyu bozmadan yeni takviyeler yapmak istiyor.

3 / 9 Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir oyuncu ile masaya oturduğu öğrenildi.

4 / 9 Kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.

5 / 9 Skorer'in haberine göre Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen ve Suudi Arabistan'dan ayrılmaya sıcak bakan Sadio Mane'yi listesine aldı.

6 / 9 32 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler yapan sarı lacivertlilerin, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

7 / 9 2019 yılında güncel piyasa değeri 150 milyon euroya kadar yükselen Mane, sezon başında Bayern'den Al Nassr'a 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

8 / 9 Bu sezon 45 maçta süre alan Mane, 19 gol ve 11 asistle oynadı.