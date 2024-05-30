Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız ile görüşmelere başladı: 150 milyon euroluk oyuncu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başkanlık seçimleri olmasına rağmen görüşmelerde hız kesmiyor. Sarı lacivertli takımın, dünyaca ünlü bir oyuncu ile masaya oturduğu öğrenildi.
Sezonu lider Galatasaray'ın gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler 99 puanla ligi ikinci tamamlarken, yönetim kadroyu bozmadan yeni takviyeler yapmak istiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü bir oyuncu ile masaya oturduğu öğrenildi.
Kanat bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.
Skorer'in haberine göre Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen ve Suudi Arabistan'dan ayrılmaya sıcak bakan Sadio Mane'yi listesine aldı.
32 yaşındaki oyuncu ile görüşmeler yapan sarı lacivertlilerin, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
2019 yılında güncel piyasa değeri 150 milyon euroya kadar yükselen Mane, sezon başında Bayern'den Al Nassr'a 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu
Bu sezon 45 maçta süre alan Mane, 19 gol ve 11 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre Sadio Mane'nin güncel piyasa değeri şu anda 20 milyon euro.