Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için masaya oturdu: Brighton'dan 'Galatasaray' cevabı aldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile masaya oturduğu öğrenilirken, İngiliz kulübünün ise 'Galatasaray' yanıtını verdiği kaydedildi.

1 /6 Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe kadrosuna bir bek katmak istiyor.

2 /6 Henüz suskunluğunu bozmayan sarı lacivertliler için eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu gündeme geldi.

3 /6 Spor Arena'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak için Brighton'ın kapısını çaldı.

4 /6 Kiralama bedeli ve diğer şartları soran sarı-lacivertlilere, Brighton'dan şok bir yanıt geldi.

5 /6 İngiliz kulübünün, Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini söylediği iddia edildi.