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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için masaya oturdu: Brighton'dan 'Galatasaray' cevabı aldı

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu için masaya oturdu: Brighton'dan 'Galatasaray' cevabı aldı

Haber Merkezi
09:1625/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile masaya oturduğu öğrenilirken, İngiliz kulübünün ise 'Galatasaray' yanıtını verdiği kaydedildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe kadrosuna bir bek katmak istiyor.

Henüz suskunluğunu bozmayan sarı lacivertliler için eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu gündeme geldi.

Spor Arena'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu kiralamak için Brighton'ın kapısını çaldı.

Kiralama bedeli ve diğer şartları soran sarı-lacivertlilere, Brighton'dan şok bir yanıt geldi.

İngiliz kulübünün, Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini söylediği iddia edildi.

Ferdi, Brighton'da sol ayak başparmak eklemindeki kapsül yırtığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebildi.

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