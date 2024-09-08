Fenerbahçe Filip Kostic'i açıkladı: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Sırp futbolcu Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır."
"Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir."
Kostic'in sözleşmesinde yer alan opsiyonun zorunlu olmadığı da öğrenildi.
31 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi.