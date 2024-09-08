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Spor

Fenerbahçe Filip Kostic'i açıkladı: İşte sözleşme detayları

20:40 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 21:01 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe, Juventus forması giyen Sırp futbolcu Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

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Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır."

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"Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir."

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Kostic'in sözleşmesinde yer alan opsiyonun zorunlu olmadığı da öğrenildi.

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31 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon toplamda 33 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Filip Kostic
#Transfer
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