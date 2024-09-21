Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi takımların 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 11'leri...
Süper Lig'in 6. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.
Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Spors 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ilk 11'leri
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.