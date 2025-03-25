Sarı-lacivertlilerde ayrılığı için anlaşma sağlanan Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi iptal oldu. Milli oyuncu alınan karar sonrası takıma geri dönecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve bir türlü beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun için Japon Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds'a kiralık transferi konusunda anlaşma sağlanmıştı.
Son iki resmi karşılaşmada kadroda yer almayan milli futbolcu, resmi imza için Japonya'ya gidecekti.
Son dönemde takımda artan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho, Cenk Tosun'un ayrılığına izin vermedi ve takımda kalmasını istedi. Transfer bu yüzden iptal oldu.
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun sezonun geri kalanında Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.