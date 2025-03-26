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Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: "Onun transferi yapılırsa kupa da gelir"

Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: "Onun transferi yapılırsa kupa da gelir"

22:5826/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardında takibe devam eden Fenerbahçe için dikkat çekici yorumlar yapıldı. Futbol yorumcusu Ali Ece, sezon sonunda ne olursa olsun Mourinho'nun takımda kalması gerektiğini söylerken Portekizli teknik adamın en çok istediği futbolcunun kadroya katılması gerektiğini belirtti.

Futbol yorumcusu Ali Ece, Fenerbahçe'nin yeni sezonda da Jose Mourinho ile yola devam etmesi gerektiğini söyledi. Ece, Mourinho'nun çözmesi gereken şey "ön taraf" ifadelerini kullandı.

Ali Ece: "Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yoluna devam etmeli. Göndermeyeceksin. Ön taraftaki sorunu çözeceksin. Osimhen, Galatasaray'dan ayrılacak. Sen buraya Mourinho'nun prensini alacaksın"

Ali Ece, Fenerbahçe'nin sezon sonunda takıma Lukaku'yu dahil etmesi gerektiğini söyledi. Ece, "Rakibin Osimhen'i kaybetmiş olacak sen de Lukaku'yu getireceksin. Ön taraftaki sorunlar çözülür. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı olur" dedi.

Romelu Lukaku sezon başında İtalya'nın Napoli takımına transfer olmuştu. Belçikalı forvet oyuncusu, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 10 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi.

31 yaşındaki oyuncunun adı sezon başında da Fenerbahçe ile anılmıştı. Seçim döneminde Aziz Yıldırım'ın vaatlerinden biri olan Lukaku yerine o dönem En-Nesyri transferi gerçekleşmişti.

Kariyeri döneminde birçok oyuncunun gelişimine katkıda bulunan Mourinho, Lukaku'nun da CV'sinde önemi bir yer tutuyor. Portekizli teknik adamın sisteminde önemli bir yer tutan oyuncunun yeni sezonda Napoli'da kalıp kalmayacağı şimdiden merak konusu.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Lukaku

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