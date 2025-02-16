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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi

15:1416/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
DHA
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Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları, Bolu'da karşılaştıkları dinlenme tesisinde kavga etti. Jandarma ekipleri havaya ateş açıp tarafları ayırırken, kavgada 2 kişi yaralandı.

Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı. 

İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Kavgada yaralanan 2 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.


#Bolu
#Fenerbahçe
#Amed

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